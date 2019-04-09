مدرب “ليستر”: “لدي فكرة عما سأفعله مع سليماني” !

كشف “براندن رودجرز” مدرب “ليستر ستي”، أن لديه فكرته الخاصة عما سيفعله مع الجزائري “إسلام سليماني” قبل حسم مستقبله.

وقال “رودجرز” في تصريحات لموقع “ليستر ميركوري”: “نعم، لدي فكرة عما سأفعله مع سليماني”.

وأضاف: “من الواضح أن الأمور كانت صعبة عليه وفي بعض الأحيان لا تسير الأمور مثلما تريد في الفريق”.

وتابع: “أنا في اتصالات مع المدير الرياضي وإدارة الفريق فيما يخص عقود كل اللاعبين،وأين نحن وعلينا أن نكون مجوعة قوية”.

في حين ختم كلامه قائلا: “سليماني واحد من اللاعبين الذين أريد رؤيتهم ومشاهدة ماذا يمكنه فعله”.