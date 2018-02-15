مدرب ليستر: “ليس لدينا لاعبين مثل محرز” !

هاجم مدرب ليستر سيتي “كلود بويال” إدارة مانشستر سيتي بعد محاولتهم ضم رياض محرز في الميركاتو الشتوي بل وإصرارهم على ضمه، حيث أكد أن “ليستر” بحاجة لبعض الإحترام.

وقال “بويال” في تصريحات لصحيفة “الصن”: “نستحق بعض الإحترام من طرف الأندية الأخرى”

وأضاف: “لا أعتقد أنه من الطبيعي أن تقوم بمحاولة ضم لاعب في آخر يومين من الميركاتو الشتوي”

وتابع: “بعض الفرق لديهم العديد من الحلول لتعويض اللاعبين المغادرين، لكن ليس لدينا لاعبين مثل محرز”

كما أكد “بويال” أنه من المهم بالنسبة له وجود الجزائري في تشكيلة الفريق لأنه يطور ويحسن كثيرا أداء الفريق.