مدرب ليستر: “محرز أعاد الروح للفريق” !

عاد “كلود بويال” مدرب ليستر سيتي للحديث عن فريقه وعن سر تألقه في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن ما حدث من قبل أصبح من الماضي وعليهم التفكير في الحاضر والمستقبل.

وقال “بويال” في تصريحات لموقع “ليستر ميركوري”: “كل شيء على ما يرام في الفترة الاخيرة”.

وأضاف: “العلاقة على أحسن ما يرام بين محرز وزملائه، ما حدث أصبح من الماضي والجميع متفهم للوضع”.

وتابع: “كانت لحظات عصيبة على اللاعبين وعلى الفريق وعلى رياض أيضا”.

وختم كلامه: “هناك روح إيجابية في الفريق، ومن الجيد أن نرى إتحاد الجميع، سواء إدارة، طاقم فني، جماهير ولاعبين”.

كما طالب “بويال” من الجماهير دعم الفريق في مباراة كأس الإتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي الأحد المقبل.