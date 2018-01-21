مدرب ليستر: “محرز لاعب كبير وهو مثال للجميع” !

أكد الفرنسي “كلود بويال” مدرب “ليستر سيتي” أنه سعيد بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بمستقبل “رياض محرز” فدائما ما تطرح عليه هذه الأسئلة قبل وبعد المباراة.

فقال: “سعيد بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بمحرز، هذا يعني أنه يلعب بطريقة جيدة ومميزة”.

وأضاف: “يتم طرح العديد من الأسئلة على مستقبل رياض وهذا أمر جيد”.

وتابع بويال حديثه: “سجل هدفا رائعا، ومنح زملائه العديد من الكرات الجيدة، وهو يقوم بعمله سواء بالكرة أو من دونها”.

وختم كلامه: “هو لاعب كبير وأصبح ناضجا أكثر، أعتقد أنه يتوجب على الجميع أن يتخذه مثالا لهم”.