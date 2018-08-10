مدرب “ليستر” يشعل المنافسة بين “غزال” و “ماديسون”

أكد “كلود بويال” مدرب “ليستر سيتي” أن المنافسة ستكون قوية بين “غزال” و “ماديسون” لشغل مكان “محرز” في الفريق وذلك في تصريحات أدلى بها قبل مباراة “اليونايتد”.

وقال بويال: “أظن أنه بوجود غزال وماديسون سنخوض هذا التحدي من دون رياض محرز”.

وأضاف: “كلاهما يتمتع بإمكانيات جيدة ستساعد الفريق طوال الموسم، ماديسون لاعب شاب وسيشارك لأول مرة في البريميرليغ، عليه التأقلم مع هذا الأمر”.

وتابع: “حتى غزال يتمتع بإمكانيات جيدة وأيضا ستكون المرة الأولى التي سيشارك في الدوري الإنجليزي”.

في حين ختم كلامه: “هؤلاء هم لاعبي المستقبل، لديهم إمكانيات تسمح لهم بتغيير نتيجة المباراة وأعتقد أن فاردي وكيلي وكل مهاجمي الفريق سيستمتعون باللعب مع غزال وماديسون”.