مدرب ليستر يكشف مصير “محرز” مع الفريق !

أكد مدرب ليستر “كلود بويال”، أنّ رياض محرز لم يبد رغبته في الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل ولم يعطِ أي إشارة على ذلك وأنه سعيد بالأداء الذي يقدمه رفقة الفريق.

وقال بويال في تصريحات لموقع “ليستر ميركوري”: “نتحدث دائما مع بضعنا البعض وبالفرنسية، و نحن نتفهم بعضنا البعض”.

وأضاف: “لديه علاقة جيدة مع اللاعبين ومع كل الفريق من طاقم فني و إدارة، أنا سعيد بالعمل الذي يقوم به”.

وتابع الفرنسي حديثه: “هو مركز على أداء واجبه فوق أرضية الميدان ولما تحدثت معه عرفت أنه لاعب يحب كرة القدم”.

وأردف: “في بعض المرات تمر بفترات صعبة مثل ما حدث الصيف الماضي، لكن المهم أن تكون سعيدا فوق أرضية الميدان”.