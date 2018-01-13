مدرب ليستر يمنح الضوء الأخضر لرحيل سليماني

وافق مدرب ليستر سستي، كلود بويال، على السماح للمهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، بمغادرت الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت الصحافة التركية، أن المدرب الفرنسي كلود بويال، عبر للإدارة ليستر عن عدم معرضته لمغادرة اسلم سليماني “للثعالب” هذا الميركاتو.

وأوضحت ذات المصادر، أن القرار الذي اتخذه بويال، سيقرب مهاجم الخضر أكثر من نادي بشكتاش التركي، المصر على خدمات سليماني.

ومن المنتظر أن تشرع إدارة ليستر سيتي، في مفاوضتها مع الأندية العديدة الراغبة في التعاقد مع سليماني خلال هذا الميركاتو.

وحسب ما كشفت عنه الصحافة الإنجليزية في وقت سابق، فإن “السوبر سليم”، يفضل الوجهة التركية، عن العروض الإنجليزية.