مدرب ليفركوزن: “مازة لاعب استثنائي واستمتع بالعمل معه”

نوّه مدرب نادي باير ليفركوزن الألماني، كاسبر هيولماند، بالمستويات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبه الدولي الجزائري، ابراهيم مازة.

وتألق لاعب “الخضر” الخميس الماضي، في مواجهة لشبونة البرتغالي. ضمن دوري أبطال أوروبا، واختير رجلا للمباراة، على الرغم من أنه لعب في غير منصبه الأصلي كوسط ميدان دفاعي.

وفي تصريحات تناقلتها الصحافة الألمانية، تغنى هيولماند. بأداء مازة، وقال: “لقد قدّم شهرين رائعين. بالنسبة لي، هو لاعب استثنائي أستمتع بالعمل معه. إنه منتبه جدًا”.

كما لم يخفِ التقني الدنماركي، إعجابه بانضباط صاحب الـ 19 ربيعا، وأضاف: “يأتي إلى التدريبات كل يوم برغبة كبيرة في التطور.. يتعلّم بسرعة كبيرة، ويركّز بشدة، يمكنني التواصل معه بطريقة مباشرة جدًا، إنه لاعب جيد بفضل شخصيته، لديه تعطّش كبير للتعلّم.”

وفي السياق ذاته، أكد كاسبر هيولماند، أن مازة لعب في مركز جديد. وأن لا شيء مثالي إلى حد الآن، على اعتبار أن مازال أمامه مجال كبير للتطور.

قبل أن يستدرك بخصوص أداءه في “الشامبينز ليغ”: “لكنه قدّم مباراة ممتازة، نحن سعداء جدًا به وبما يقدمه، عمره فقط 19 ربيعا، وكان يلعب في الدرجة الثانية الألمانية. والآن هو في هذا المستوى الكبير. إنها نقلة رائعة فعلًا.”

في المقابل، رفض مدرب ليفركوزن استباق الأحداث بخصوص إمكانية تحويل مازة نهائيا إلى وسط ميدان دفاعي، وقال: “نحن نستكشف كل الاحتمالات. إنه جيد جدًا في المحور، وسريع جدًا بالكرة، أحيانًا يحتاج إلى اللعب بسرعة أكبر، بلمسة أو لمستين، في مركزه الجديد.”

وختم: “كما أنه يحتاج إلى المزيد من الهدوء في بناء اللعب. ولكنني أعتقد أننا نملك خيارات جيدة مع إيبو في عدة مراكز، وهذا ما يعجبني كثيرًا، امتلاك لاعبين متعددين الاستخدامات، ومعه لدينا عدة إمكانيات”.