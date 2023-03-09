مدرب ليل فونسيكا :” أوناس جاهز لمباراة ليون”

أكد مدرب ليل الفرنسي فونسيكا جاهزية الدولي الجزائري ادم أوناس لمباراة الغد التي ستجمعه ورفقائه بنادي ليون.

وقال المدرب البرتغالي فونسيكا خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس :”ادم أوناس جاهز، لقد تدرب بشكل طبيعي، دياكيتي و اسماعيل مصابان، كما لدينا شكون حولة مشاركة فونتي”.

وستكون الفرصة مواتية للجناح الطائر لـ “الخضر” للعودة بقوة إلى المنافسة والتألق مباشرة بعد دخوله في أجواء المنافسة خاصة وأنه اعتاد على ذلك.

وكان غياب اوناس قد أثر كثيرا عليه الذي فاق الشهر.

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