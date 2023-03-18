مدرب ليل: “لم نر المستوى الحقيقي لآدم أوناس”

كشف مدرب ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، عن عدم رضاه بالمستويات التي قدمها لاعبه الدولي الجزائري، آدم أوناس، منذ التحاقه بالنادي الصائفة الماضية، قادما من نابولي الإيطالي.

وفي تصريحات نقلها موقع “لا فوا دو نور” الفرنسي، أكد فونسيكا، بأن هاجس الإصابات حرم النادي من المستوى الحقيقي للاعب الخضر، مضيفا: “أوناس لعب مباريات، تعرض لإصابات وبعدها لإصابات اخرى..لم نشاهد بعد أوناس الحقيقي”.

وفي السياق ذاته، أوضح اتقني البرتغالي، بأن أوناس، إذا لم يكن يواجه المشاكل، يمكنه إظهار ما يستطيع فعله، وأضاف: ” ولكن إلى حد الآن لم نر كل ما يمكنه القيام به.”

كما أشار فونسيكا، إلى أن الدولي الجزائري، حينما يكون في أفضل حالاته البدنية، باستطاعته أن يكون لاعبا مهما للفريق، مضيفا: “يملك شيء جد مهم، وهو لاعب ضد لاعب، في الوضعيات الهجومية الفردية، يمكنه القيام بالقرار الأخير”.

وختم ذات المتحدث: “لكن يجب أن يكون في كامل جاهزيته البدنية من أجل المشاركة، لقد عاد وهو أحسن ولكنه ليس في أفضل حالاته البدنية..أوناس يكون حاسما أكثر في آخر أنفاس اللقاء.”

يذكر أن أوناس، مرشح للعودة إلى التشكيلة الأساسية لنادي ليل، مساء اليوم السبت، في مواجهة زميله الجديد في الخضر، فارس شيعيبي، لاعب نادي تولوز، بداية من الساعة 17:00 ضمن الجولة الـ 28 من الليغ1.