مدرب ليل يؤكد غياب أوناس عن مواجهة لوريان

أكد مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، اليوم السبت، غياب نجمه الدولي الجزائري آدم أوناس عن مباراتهم أمام لوريان، برسم الجولة الثالثة من الليغ1.

ونشط المدرب باولو فونسيكا، اليوم السبت، ندوة صحفية خاصة بمواجهة لوريان، أكد خلالها بأن أوناس، لن يكون معنيا بهذا اللقاء.

ويأتي هذا القرار من مدرب نادي ليل، بالنظر للاصابة التي تعرض لها نجمه الدولي الجزائري، خلال مباراتهم أمام ريجيكا الكرواتي.

يذكر أن آدم أوناس، خاض مباراة واحدة مع ناديه ليل، في الموسم الجديد من الليغ1، أمام نانت لحساب الجولة الثانية، أين شارك بديلا، وسجل هدف.