مدرب ليل يثني على احترافية ومردود بن طالب

حظي الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بثناء مدربه باولو فونسيكا، نظير مردوده، ومساهمته في الفوز الذي حققه ناديه أمس السبت، بهدف نظيف، على حساب مضيفهم فريق ريمس.

وصرح المدرب فونيسكا، بخصوص بن طالب: “لم يتنقل معنا في البداية، بسبب معاناته من المرض، إلا أنه التحق بالمجموعة يوم المباراة”.

كما أضاف: “بن طالب بذل مجهود كبير للعب هذه المباراة، وقدم مردود جيد جدا، ونحن بحاجة للاعبين يتمتعون بعقلية نبيل بن طالب”.

وتابع باولو فونسيكا: “بالنسبة لي كان دالئما حاضرا، لا يمكننا أن نكون دائما في القمة، لكنه كان فوق المتوسط في كل مباراة”