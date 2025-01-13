مدرب ليل يزفّ أخباراً سارة عن بن طالب

تحدّث مدرب نادي ليل الفرنسي، برونو جنيزيو، اليوم الاثنين، عن لاعب الفريق، الدولي الجزائري نبيل بن طالب، وزفّ أخباراً سارة بخصوصه.

وتقل موقع “le petit lillois” تصريحات جنيزيو، قال فيها: “بن طالب موجود معنا منذ أيام عدّة، ويتدرب بشكل فردي مع المحضّر البدني”.

وأضاف: “لا يمكنني الحديث عن بعض المعلومات السرية. الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنه استأنف التدريب الفردي بالكرة”.

وتابع برونو جنيزيو: “رأيت بن طالب ليومين أو ثلاثة على التوالي، إنه بخير، وحالته المعنوية جيدة. لقد وجد محفّزاً”.

يذكر أن نبيل بن طالب يعمل على استعادة لياقته البدنية، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها الموسم الماضي. أبعدته عن الميادين فترة طويلة.