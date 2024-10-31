مدرب ليل يشيد بإمكانيات ماندي

أشاد مدرب نادي ليل، برونو جينيسيو، بإمكانيات المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، وثمّن دوره في الفريق.

وصرح المدرب، جينيسيو، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة أولمبيك ليون في إطار الجولة العاشرة من “الليغ1”: “لقد اندمج عيسى بسرعة كبيرة في المجموعة. إنه يعرف البطولة الفرنسية جيدًا”.

وأضاف المتحدث: “ماندي لاعب مؤثر جداً في المجموعة بالنظر إلى خبرته، فهو يتحدث كثيرًا على أرض الملعب، ويرشد اللاعبين الشباب بشكل خاص، ويحظى باحترام كبير من الجميع”.

وأضاف مدرب ليل مشيدا بمدافعه الجزائري: “كلما اتصلت به يستجيب، إنه يعمل بشكل جيد، ويظل ملتزما بسلوكه الجدي في التدريبات حتى لو لم يلعب”.

للإشارة، من المنتظر أن يبدأ المدافع، عيسى ماندي، مباراة أولمبيك ليون، يوم السبت، أساسيا، في ظل تأكد غياب زميله ألكسندرو عن المواجهة بسبب تراكم البطاقات.