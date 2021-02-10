مدرب “ليون”: “سليماني وبن العمري كانا في مستوى تطلعاتي”

الرياضة
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مدرب “ليون”: “سليماني وبن العمري كانا في مستوى تطلعاتي”
بقلم أمير بهلول

أشاد “رودي غارسيا” مدرب “ليون” الفرنسي بالثنائي الجزائري “إسلام سليماني” و”جمال بن العمري” اللذين شاركا لأول مرة كأساسيين.

وقال “غارسيا” في تصريحات صحفية: “كل اللاعبين قدموا مباراة كبيرة.. بن العمري وسليماني، بالإضافة إلى شرقي كانوا في مستوى تطلعاتي”.

وأضاف: “لقد كانوا من بين اللاعبين الذين قدموا مباراة جيدة، لعبوا كرة قدم جماعية، سجلوا الأهداف وقدموا أداءً كبيرا دفاعيا”.

وتابع: “لم يلعبوا كثيرا هذا الموسم لكنهم قدموا ما عليهم فهم يتعودون على ريتم المباريات”.

وختم كلامه: “هذا سيمنحنا العديد من الحلول في البطولة الفرنسية وأنا سعيد بذلك”.


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