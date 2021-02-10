مدرب “ليون”: “سليماني وبن العمري كانا في مستوى تطلعاتي”

أشاد “رودي غارسيا” مدرب “ليون” الفرنسي بالثنائي الجزائري “إسلام سليماني” و”جمال بن العمري” اللذين شاركا لأول مرة كأساسيين.

وقال “غارسيا” في تصريحات صحفية: “كل اللاعبين قدموا مباراة كبيرة.. بن العمري وسليماني، بالإضافة إلى شرقي كانوا في مستوى تطلعاتي”.

وأضاف: “لقد كانوا من بين اللاعبين الذين قدموا مباراة جيدة، لعبوا كرة قدم جماعية، سجلوا الأهداف وقدموا أداءً كبيرا دفاعيا”.

وتابع: “لم يلعبوا كثيرا هذا الموسم لكنهم قدموا ما عليهم فهم يتعودون على ريتم المباريات”.

وختم كلامه: “هذا سيمنحنا العديد من الحلول في البطولة الفرنسية وأنا سعيد بذلك”.