مدرب ليون في حرج بسبب “سليماني”

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن “بيتر بوش” مدرب ليون الفرنسي بات في وضعية لا يحسد عليها بسبب تألق المهاجم الجزائري إسلام سليماني في كل مباراة ودية يشارك فيها، فهو هداف الفريق في التحضيرات الموسمية برصيد 4 أهداف.

وأكدت ذات المصادر، أن إعتماد مدرب “ليون” على “موسى ديمبلي” في البطولة وسط تألق “سليماني” سيكون غريبا خاصة أن النجم الجزائري تألق الموسم الماضي مع الفريق الفرنسي ويريد هذا الموسم أن يثبت للجميع أنه المهاجم رقم واحد في الفريق.

ويبدو أن أداء “السوبر سليم” وأهدافه ستجعل من المدرب “بوش” أن يغير من خطته وأن يعتمد عليه في المواعيد المقبلة.