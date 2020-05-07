مدرب ليون يشبه نجمه الجزائري بهازارد !

شبه المدير الفني لنادي ليون الفرنسي رودي غارسيا اللاعب الجزائري الأصل ريان شرقي باللاعب البلجيكي إيدن هازارد الذي ينشط في فريق ريال مدريد الإسباني.

ولم يتمكن للمدرب رودي غارسيا إخفاء إعجابه باللاعب ريان شرقي عبر قناة أولمبيك ليون التلفزيونية عبر برنامج “نايت سيستام” قائلا:

“سأتحدثث بصراحة ، ريان شرقي مثل إيدن هازارد فكلاهما لم يحتاج لكثير من الوقت من أجل إثباث قدراته”.

واضاف: ” شرقي يعلم جيدا إلى أي حد يريد أن يصل وعملي يقتضي أن أرافقه في مشواره طالما مازلت أدربه، وأن أساعده كي لا يقع في فخ الغرور ويواصل العمل بجد، لأنه يمتلك كل قدرات النجاح والتألق مثله مثل الثنائي ماكسن سكاكري وبيير كالولو”.