مدرب ليون يشيد بردة فعل بن رحمة

أشاد مدرب أولمبيك ليون الفرنسي، بيير ساج، بردة فعل لاعبه الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة. وتسجيله هدفا أمام أولمبياكوس.

في مواجهة الجولة الأولى لمنافسة “الأوروبا ليغ”، اليوم الخميس، التي جرت فعالياتها بملعب “غروباما” الخاص بنادي ليون.

بعد أن كان اللاعب الدولي الجزائري يعاني من التهميش من طرف مدربه بالفريق.

وصرح مدرب “لوال”، خلال الندوة الصحفية بعد المواجهة التي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة: “قلت للاعبين خلال استراحة ما بين الشوطين إن الموسم لا يزال طويلا”.

وأضاف المتحدث: “السعيد بن رحمة كان خارج المجموعة في آخر ثلاث مباريات، وعاد وسجل. من المهم أن يحافظ الجميع على الأمل والإرادة في اللعب”.