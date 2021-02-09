مدرب ليون يُدافع عن سليماني

دافع رودي غارسيا، مدرب أولمبيك ليون، عن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بعدما إنتقاد الإعلام الفرنسي نقص الفعالية لدى المُهاجمين البدلاء منذ رحيل ديمبيلي.

وتحدث الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”لوال” بخصوص رأس الحربة قائلا :”إنه يبذل مجهودات كبيرة فوق أرضية الميدان”.

وواصل :”لا يجب أن ننسى بأنه معنا منذ بضعة أسابيع فقط، ويحتاج وقتا للتأقلم”.

ليختم :”الأهم بالنسبة لنا، هو أنه يتحرك كثيرا، كما أن مُندفع ومُتحمس في كل مرة لتقديم الإضافة اللازمة”.

ويرتقب أن يُسجل “سوبر سليم”، سهرة اليوم الثلاثاء، بمناسبة مُباراة الكأس أمام أجاكسيو.

وسيعمل هداف الخضر، على زيارة الشباك لأول مرة والتأكيد بأنه يستحق الثقة التي يضعها فيها مُدربه.