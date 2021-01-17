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مدرب “ليون” يُشيد بـ “سليماني”

الرياضة
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مدرب “ليون” يُشيد بـ “سليماني”
بقلم أمير بهلول

أشاد “رودي غارسيا” مدرب “ليون“، باللاعب الجديد في صفوف الفريق “إسلام سليماني” مؤكدا أنه إضافة كبيرة للنادي.

وقال “غارسيا” في تصريحات صحفية: “هذا الحماس والرغبة التي يمتلكها سليماني تساعدنا في تحقيق أهدافنا والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل”.

وأضاف: “سليماني لديه إمكانيات كبيرة وهو مهاجم مختلف عن المهاجمين الموجودين في الفريق”.

وتابع: “كما أنه أفضل من يلعب برأسه في الفريق وهذا ما سيساعدنا دفاعيا وهجوميا”.

وختم كلامه: “سليماني قدم أداء من المستوى العالي مع موناكو وكان السبب الرئيسي في تألق بن يدر أيضا الموسم الماضي”.


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