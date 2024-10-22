مدرب مؤقت لبلايلي في الترجي التونسي

أعلنت إدارة نادي الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدرب الفريق الأول، البرتغالي ميغال كاردوزو وطاقمه الفني.

وأوضحت إدارة النادي التونسي، عبر بيان على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، أنه تم الاتفاق مع المدرب البرتغالي على فسخ عقده.

كما سيتم تعيين المدرب، إسكندر القصري، لتولي قيادة العارضة الفنية للنادي بصفة مؤقتة، لغاية تعيين مدرب جديد.

وفي السياق ذاته، سيبدأ الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بالعمل مع مدرب فريقه الجديد والمؤقت، بداية من الحصة التدريبية لنهار اليوم.

للإشارة، تعرض الترجي التونسي لخسارة مفاجئة أمام ترجي جرجيس بهدف دون رد، أول أمس الأحد، في إطار الجولة الخامسة من البطولة التونسية، وهي الخسارة التي عجلت برحيل المدرب البرتغالي.