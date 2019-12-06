مدرب مارسيليا: “سليماني كان ضمن إهتماماتنا”

كشف مدرب نادي مارسيليا الفرنسي، فيلاش بواش، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني، كان ضمن قائمة إهتمامات ناديه.

وصرح فيلاش بواش، لموقع “ديزاد فوت”: “أنصار نادي مارسيليا من الجزائريين، طالبونا باستقدام عدة أسماء من اللاعبين الدوليين الجزائريين”.

وأضاف: “مثل هذه الإتصالات كانت موجودة بالفعل، أين تحدثنا عن إسلام سليماني، هذا الموسم، لكن في الأخير تعاقدنا مع داريو”.

يذكر أن إسلام سليماني، كان محل طلب العديد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قبل أن يختار الإنضمام لنادي موناكو.