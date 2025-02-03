مدرب مارسيليا: “غويري لاعب سريع ويصعب قراءة تحركاته”

أشاد مدرب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، روبيرتو دي زيربي، بمستوى لاعبه الدولي الجزائري، أمين غويري، بعد أول ظهور له بألوان الفريق.

وكان غويري، قد تألق بتمريرة حاسمة، لدى مشاركته بديلا في آخر 32 دقيقة، من مواجهة أمس الأحد. أمام ليون، في الجولة الـ 20 من “الليغ1″، والتي انتهت بفوز “لوام” بنتيجة 3-2.

وفي تصريحات خص بها خص بها صحيفة “laprovence” الفرنسية، علق التقني الايطالي، دي زيربي، على تألق لاعب “الخضر” قائلا: “أرى ذلك على أرض الملعب، حيث سنرى من مباراة إلى أخرى”.

وواصل مدرب مارسيليا: “عندما يكون هناك (يقصد غويري)، فإنه يرفع المستوى الفني، فهو سريع، ولا يمكن التنبؤ به، ويصعب قراءته.. يمكنه اللعب في منصب قلب الهجوم”.

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