مدرب مارسيليا يتحدث عن بن ناصر في آخر أيام الميركاتو الصيفي

تحدث مدرب نادي مارسيليا الفرنسي، روبيرتو دي زيربي، عن الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، ردّ المدرب دي زيربي، على سؤال أحد الصحفيين، بخصوص الشائعات التي ربطت بن ناصر، بنادي مارسيليا.

وقال مدرب مارسيليا، في هذا الخصوص: “أمر واصح بأن بن ناصر، لاعب رائع، لكنه ليس لاعبا في أولمبيك مارسيليا”.

وتأتي تصريحات روبيرتو دي زيربي، تزامنا مع تقارير اعلامية أوروبية، تحدثت عن سباق بين أولمبيك مارسيليا، وأتليتيكو مدريد، للظفر بخدمات اسماعيل بن ناصر، على شكل إعارة من آسي ميلان.