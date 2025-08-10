مدرب مارسيليا يحسم الجدل حول المنافسة بين غويري وأوباميانغ

أكد الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا، أن المنافسة بين الدولي الجزائري أمين غويري وبيير إيميريك أوباميانغ ستكون مفتوحة، مشددًا على أنه لا توجد أي هرمية في اختياراته، وأن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصهم في ظل كثافة المباريات المنتظرة هذا الموسم.

وقال دي زيربي في تصريحاته: “في ذهني، لا توجد أي أفضلية. مع العدد الكبير من المباريات التي تنتظرنا، سنكون بحاجة إلى الجميع”، في إشارة واضحة إلى أن الأداء هو الفيصل.

وكان أوباميانغ قد تألق بثنائية في المباراة الأخيرة لمارسيليا رغم دخوله كبديل، في حين شارك غويري أساسيًا ولم يقدم الإضافة المنتظرة، ما يضعه أمام تحدٍ كبير لإثبات قدراته.

ويُعرف غويري بسرعته وموهبته وحسن تمركزه وقدرته على المراوغة، وهي مواصفات المهاجم العصري، فيما يرى دي زيربي أن لديه الإمكانات ليُخرج منه “نسخة بنزيمة” إذا ما ركّز واستغل كل قدراته هذا الموسم.