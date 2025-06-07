مدرب مارسيليا يرغب في الاحتفاظ ببن ناصر

يواصل مستقبل لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، تصدر اهتمامات الصحافة الأوروبية، في ظل المستقبل المجهول الذي يواجهه.

ولعب بن ناصر، النصف الثاني من الموسم المنقضي، معارا في أولمبيك مارسيليا. من أسي ميلان الايطالي، مع إمكانية شراء عقده مقابل 12 مليون أورو.

وتضاربت الأخبار، حول نية مارسيليا، في تفعيل بند شراء عقد بن ناصر، المرتبط إلى 2027 مع ميلان. بحكم راتبه السنوي المرتفع والمقدر بـ 4.2 أورو.

وبالرغم من أن الدولي الجزائري، لم يكن مؤثرا في فترة إعارته إلى “لوام” بعدما شارك في 12 مباراة. بصم خلالها على تمريرتين حاسمتين، من دون التسجيل، إلا أن مدرب مارسيليا، روبيرتو دي زيربي، يرغب بشدة في الاحتفاظ به.

وحسب موقع “footmarseille” المقرب من نادي الجنوب الفرنسي، فإن المفاوضات بين هذا الأخير وميلان، بخصوص بن ناصر، مستمرة بطلب من الايطالي دي زيربي.

كما أبرز المصدر نفسه، أن لاعب “الخضر” بدوره يرغب بشدة في مواصلة مغامرته مع أولمبيك مارسيليا.

مشيرا إلى إمكانية استعارة بن ناصر، لموسم إضافي من ميلان، في ظل إصرار مارسيليا، على عدم دفع 12 مليون أورو لشراء عقده نهائيا.

في المقابل، توقع موقع “footmarseille” أن يجد مسؤولو “لوام” صعوبات في اقناع نظرائهم من “الروسونيري” بخصوص إستعارة بن ناصر، مجددا، لاسيما وأن لاعب وسط ميلان، الهولندي، تيجاني ريندرز، مرشح للرحيل نحو مانشستر سيتي الانجليزي.