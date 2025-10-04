مدرب مارسيليا يواصل تهميش غويري

يواصل مدرب نادي أولمبيك مارسيليا، روبيرتو دي زيربي، تهميش مهاجم الفريق والمنتخب الوطني الجزائري أمين غويري.

وابعد التقني الايطالي، مهاجم “الخضر” عن التشكيلة الأساسية لـ”لوام” بمناسبة لقاء اليوم السبت. أمام ميتز، ضمن الجولة الـ 7 من “الليغ1″، مُفضلا عليه المهاجم الشاب روبينيو فاز، صاحب الـ 17 ربيعا.

وهي المرة الثانية على التوالي، التي لا يتواجد فيها غويري، ضمن التشكيلة الأساسية لأولمبيك مارسيليا، بعد الأولى يوم الـ 30 سبتمبر الماضي، بمناسبة لقاء أجاكس الهولندي. ضمن منافسة دوري الأبطال.

ويعيش غويري، فترة صعبة هذا الموسم في نادي الجنوب الفرنسي. بالتزامن مع عودة الغابوني، بيار أوبامبيانغ، وقبل يومين فقط عن التحاقه بتربص “الخضر” تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا، ضمن التصفيات مونديال 2026.

حيث لم يسجل لاعب “الخضر” ولم يصنع في 6 لقاءات مع مارسيليا. بعدما كان النجم رقم واحد في الهجوم، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، حينما انضم إلى الفريق جانفي 2025، وسجل له 10 أهداف كاملة مقابل 3 تمريرات حاسمة.

في حين أن أوبامبيانغ، خطف الأنظار بتألقه المستمر، وهو الذي سجل 4 أهداف وصنع اثنين آخرين في 7 مشاركات.