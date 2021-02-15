مدرب مازيمبي يعترف بقوة شباب بلوزداد

الرياضة
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مدرب مازيمبي يعترف بقوة شباب بلوزداد
بقلم إسماعيل عشاش

إعترف بامفيل ميهاو، مدرب نادي تي بي مازيمبي، بقوة شباب بلوزداد، بعد نجاح هذا الأخير في خطف نقطة التعادل من لوبومباشي.

وتحدث التقني الكونغولي قائلا :”برافو لشباب بلوزداد، لقد كان قويا من الناحية التكتيكية، ولعب ككتلة واحدة طيلة المُباراة”.

وواصل :”لقد عرفوا كيفية إغلاق الأجنحة، وتمكنوا من الحصول على نقطة تبقى إيجابية بالنسبة لهم خارج الديار”.

ليردف :”لقد خلقنا العديد من الفُرص الخطيرة، وكنا قادرين على الفوز لو كانت الفعالية حاضرة”.

وختم:”المُنافسة لا تزال طويلة، ودور المجموعات في بدايته فقط، وكل الفرق لديها حظوظها في التأهل”.


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