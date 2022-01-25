مدرب مالاوي: “لن ترى ماني يغسل ملابسه بنفسه.. لكننا نفعل ذلك”

إشتكى مدرب منتخب مالاوي “ماريو مارينيكا” من الظروف القاسية التي يمر بها منخب بلاده بالكاميرون التي تحتضن نهائيات أمم إفريقيا 2021.

وكشف مدرب منتخب مالاوي عن وجود تحيز و اضخ ضد المنتخبات الصغيرة في كأس أمم إفريقيا، مركدا أن بعثة منتخب بلاده تعامل بشكل به قليل من الاحترام.

وقال مارينيكا في تصريحات لشبكة ESPN: “لن ترى ساديو ماني يقوم بغسل ملابسه الداخلية ويعلقها على جذع شجرة حتى تجف لكننا نفعل ذلك”.

وأضاف “منتخب جامبيا واجه نفس المشاكل، هناك معايير مختلفة في تعاملهم مع المنتخبات المتواجدة هنا”.

وأكمل “يجب طرح سؤال، لماذا تحدث هذه الأمور مع المنتخبات الصغيرة مثل مالاوي وغامبيا وجزر القمر؟”.

وتابع “طلبت من مدربي وقادة المنتخبات التي تعامل بشكل لا يليق تقديم شكوى رسمية، لقد كافحنا لمدة ثلاثة أيام قبل تسوية الأمور في فندق الإقامة”.

وأردف “لم أستطع الحصول على حليب للقهوة، قالوا إن الحليب انتهى ولن يتوفر قبل اليوم التالي، نعامل مثل مواطني الدرجة الثانية، لا يمكنهم السماح بحدوث هذا في العصر الحالي، في هذا المستوى من المنافسة”.