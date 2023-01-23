مدرب مالي :”الجزائر ستحارب للفوز بالشان لكن لا أستطيع ترشيحها “

أكّد مدرب منتخب مالي نوهوم دياني ان المنتخب الوطني الجزائري سيعمل ما في وسعه للتتويج بـ “الشان” داخل قواعده

وقال نوهوم دياني خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران “المباراة الودية أمام الجزائر، أستطعيع القول اننا لعبناها أمام منتخب جيّد، لا استطيع ترشيحهم للفوز بالشان. رغم امتلاكهم كل المقومات، لكن اعلم أنهم سيحاربون من اجل الفوز باللقب”.

كما أكّد نوهوم دياني استعداده لقيادة لاعبيه للفوز أمام موريتانيا “في أذهاننا سنعمل ما في وسعنا من اجل الفوز أمام موريتانيا. سنلعب دون عقدة أو مركب نقص”.

وأردف “جهزنا تشكيلتنا وفق إمكانياتنا، و حضرنا التشكيلة بدنيا و ذهنيا لمباراة موريتانيا”.

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