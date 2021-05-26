مدرب مالي: ” الكرة الجزائرية تعتبر اليوم أحسن مرجع في إفريقيا”

أكد مدر ب المنتخب المالي “محمد ماغاسوبا” أن الكرة الجزائرية أصبحت مرجعا هاما في إفريقيا بعد التتويج باللقب القاري سنة 2019.

وإعتبر مدرب منتخب مالي ل بأن المباراة الودية ضد الجزائر، المقررة يوم الأحد 6 جوان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة 20:45 ستمكن فريقه من تحسين مردوده تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وتحدث ماغاسوبا في تصريح للإذاعة الدولية عن مواجهة المنتخب المالي قائلا:

“تعتبر الجزائر، أحسن مرجع في إفريقيا. بالإضافة إلى كونها بطلة إفريقيا،فالجزائر تشكل فريقا متكاملا و منظما و تتألق على مستوى كل مراحل اللعب. بالنسبة لي، فهي تشكيلة جيدة، و بودي تقديم الثناء للعمل المنجز من طرف جمال بلماضي الذي نجح في أداء الجزائر و القارة الإفريقية تشكيلة مثل هذه. من البديهي أننا لم نصل إلى مستوى الجزائر، وإذا واجهنا هذا الفريق، فمن أجل أن نتطور بصورة طبيعية”.