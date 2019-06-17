مدرب مالي: ” ديلور مستعد للموت فوق أرضية الميدان من أجل الجزائر”

أشاد مساعد مدرب منتخب مالي بالمهاجم الدولي أندي دولور الذي سبق وأن لعب معه 5 مواسم كاملة مع أندية أجاكسيو وأف سي تور الفرنسيين.

وأجرى مساعد مدرب منتخب مالي فوسيني دياوارا حوارا مطولا مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية جاء فيه :

“لعبت مع آندي دولور لمدة 5 سنوات (3 مع أجاكسيو، وسنتين مع أف سي تور)..تحدثت معه، سيحارب..إنه مستعد للموت فوق أرضية الميدان من أجل الجزائر، أنا أعرفه جيدا”.

وأضاف: ” لقد شارك في أول مباراة مع المنتخب الجزائري وتمكن من تسجيل أول أهدافه..هذا اللاعب يعتبر محارب حقيقي، وهو ما كان ينقص الجزائر، بالإضافة إلى محرز فإن هذا الثنائي هو الذي أتعبنا كثيرا خلال هذه المبارةا الودية”.

للتذكير فإن المنتخب الجزائري تمكن من الإطاحة بالمنتخب المالي -3-2- خلال المباراة الودية التي إحتضنها ملعب أحمد بن جاسم سهرة الأحد الماضي.