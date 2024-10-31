مدرب مانشستر يونايتد الجديد يستهدف التعاقد مع آيت نوري

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، روبن أموريم، يستهدف التعاقد مع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري.

ووفقا لما كشفه موقع “GIVEMESPORT”، أمس الأربعاء، فإن مدرب الشياطين الحمر، أموريم، يستهدف التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون، الدولي الجزائري آيت نوري، بشكل مستعجل، في أول صفقات الميركاتو الشتوي.

وأوضح المصدر أن إدارة المان يونايتد، ستكثف مجهوداتها بالتحادث مع نظيرتها في وولفرهمبتون، للتعاقد مع اللاعب الجزائري. خاصة في ظل تواجد منافسة شديدة من نادي ليفربول للتعاقد مع اللاعب الذي سينتهي عقده مع نادي الذئاب مع نهاية الموسم المقبل.