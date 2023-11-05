مدرب مبتز يكشف طبيعة إصابة أوكيدجا

تحدث مدرب نادي ميتز الفرنسي، لاسزلو بولوني، عن الاصابة التي تعرض لها حارسه الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، اليوم الأحد، في مواجهة ليون.

ونقل الحساب الرسمي لنادي ميتز، عبر منصة “X”، تصريحات المدرب بولوني، عقب المبارة أن قال: “أنا راض عن مردود فريقنا أمام ليون”.

كما أضاف بخصوص حارس مرماه الجزائري: “فيما تعلق بأوكيدجا، فقد تعرض لاصابة على مستوى الكاحل، ووضعه حساس”.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، بدأ هذه المباراة أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ميتز، قبل أن يتعرض لاصابة أجبرته على مغادرة الميدان في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.