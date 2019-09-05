مدرب محليي المغرب على طريقة بلماضي تحضيرا للقاء “الخضر”

سيقوم مدرب المنتخب المغرب للمحليين، الحسين عموتة، بفرض السرية على مواجهة فريقة الودية المقررة أمام بوركينافاسو، يوم الأحد، بمنع حضور الجمهور والإعلام.

وكشف عموتة عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مراكش، على هامش المعسكر التدريبي استعدادا لمواجهة الجزائر،

بعد أسبوعين من الآن، على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب تصفيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2020، ويأتي قرار عموتة لإخفاء أوراقه.

وهو ذات الإجراء الذي إعتمده في مواجهة النيجر الودية، اليوم الخميس، والتي إنتهت بفوز أسود الأطلس بثنائية نظيفة.

وتجدر الإشارة أن هذه الطريقة كان قد إستخدمها الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص الخضر بالدوحة إستعدادا لكان مصر الأخيرة التي توج بها الأفناك.