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الرياضة

مدرب مدغشقر للمحليين :”لن أتحدث عن منتخب المغرب”

بقلم عزيز طالبي
مدرب مدغشقر للمحليين :”لن أتحدث عن منتخب المغرب”
مدغشقر
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رفض مدرب منتخب مدغشقر روميالد رورو الحديث عن منتخب المغرب الذي كان مبرمجا أن يواجهه ولاعبيه مستقبلا. حسب برنامج لجنة تنظيم الشان. 

وقال روميالد رورو خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “لن أتحدث عن منتخب المغرب، هو هنا أو لا، من جانبنا سنواجه منتخبين، هم هنا، الضروري سنلعب مبارياتنا الرسمية ونستهدف التألق فيها”.

وقال رورو كذلك “سنلعب 11 ضد 11 امام غانا في المباراة المقبلة لنا، و سنقف في نهاية المباراة من سيفوز، المهمة صعبة بحكم أن غانا مرشّحة للفوز لكن سنقوم بواجبنا”.

وأضاف مدرب مدغشقر “سنسير مباراة تلوى مباراة أخرى. قمنا بعمل كبير وفق إمكانياتنا”.

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