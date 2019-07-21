مدرب مصري يدافع عن صلاح وينتقص من محرز

دافع المدرب المصري علاء نبيل، عن نجم الفراعنة، محمد صلاح، بالنظر لمردوده في “كان 2019″، رافضا مقارنته بنجم الخضر رياض محرز.

وصرح المدرب علاء نبيل، في تصريحات لموقع “كووورة” العربي: “صلاح لم يقصر في حق منتخب مصر، والجميع يدرك ذلك، فلماذا هذا الهجوم العنيف ضده، ومحاولة انتقاد مستواه”.

وأضاف: “لايمكن مقارنة رياض محرز، بمحمد صلاح، كما يريد البعض، فنجم ليفربول يتفوق بمراحل فنية، ومهارية، ومن خلال الألقاب الشخصية والجماعية، على لاعب السيتي”.

وتابع: “محرز، وجد المجموعة التي تساعده على التألق، بينما لم يجد صلاح العناصر التي تساعده على الظهور بشكل مميز مع الفراعنة”.

وختم المدرب علاء نبيل تصريحاته: “البعض يشن هجوما غير مبرر على صلاح، والغريب أنه لم يقصر مع المنتخب”.