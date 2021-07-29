مدرب منتخب ألمانيا للدراجات يعتذر من لعقاب على كلامه العنصري

اعتذر “باتريك موستر” مدرب منتخب ألمانيا عن الكلام الذي بدر منه اتجاه الدراج الجزائري “عز الدين لعقاب” مؤكدا أنه لم يكن يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة له.

وقال “موستر” في تصريحات نقلتها قناة ZDF الألمانية: “أنا أعتذر بشدة ومن كل قلبي لما بدر مني”.

وأضاف: “لا يمكنني سوى الإعتذار عن الكلامات التي بدرت مني، هذا لم يكن يجب أن يحدث، فهذه وضعية غير جيدة بتاتا”.

وتابع: “كنت في قلب المنافسة وشاهدت الدراج الألماني يمر من أمامي وهذه الرياضة تمنحنا العديد من المشاعر ولكن في بعض الأوقات هذه المشاعر لا تأتي في المكان المناسب”.

في حين أكد الدراج الألماني “نيكياس” أنه لا مكان للعنصرية في العالم ليس فقط في الرياضة بل الجميع سواسية.