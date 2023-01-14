مدرب منتخب الكونغو: “ندرك جيدا ما ينتظرنا في مواجهة الكاميرون”

تحدث مدرب منتخب الكونغو للمحليين، جون ايلي نغويا، عن المباراة التي ستجمعهم بمنتخب الكاميرون، لحساب منافسة “الشان” الجارية بالجزائر.

وصرح المدرب نغويا، لتلفزيون “النهار”: “نتواجد في أفضل الظروف هنا بالجزائر، ونواصل تحضيراتنا لمواجهة الكاميرون، في أول خرجة لنا ضمن هذا الشان”

كما أضاف: “منتخب الكاميرون معروف بالنسبة لنا، حيث سبق لنا مواجهتهم في عدة مناسبات سابقة، ونعرف ما ينتظرنا”.

يذكر أن منتخب الكونغو، يواجه أمسية اليوم السبت، منتخب الكاميرون، بملعب عنابة، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لمنافسة “الشان”.