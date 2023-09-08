قناة النهار مدرب منتخب تنزانيا “عادل عمروش” يتصالح مع موظف الفاف بقلم قناة النهار نشر في 08 سبتمبر 2023 - 16:26 faf شارك غرِّد أرسل 63 0 مدرب منتخب تنزانيا “عادل عمروش” يتصالح مع موظف الفاف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TKqay اقرأ أيضا هكذا رد عطاف حول رد فعل الجزائر في حال التدخل العسكري في النيجر قناة النهار 29 أوت مشتلة عين آزال بسطيف تنطلق في حملات التشجير لمختلف المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 24 أوت طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب قناة النهار 01 سبتمبر بلماضي: النقطة السلبية عدم إستفادتنا من كل العناصر بسبب الإصابة قناة النهار 04 سبتمبر محمد نذير.. شلل دماغي يعجزه عن الحركة في عمر الثلاث سنوات قناة النهار 01 سبتمبر مدرب منتخب تنزانيا :" وجدنا إهمال عند دخولنا للجزائر .. 8 ساعات وحنا حابسين في الحدود" قناة النهار 07 سبتمبر عودة الإداريين إلى المؤسسات التربوية لبداية موسم دراسي جديد قناة النهار 27 أوت فاسألوا: الرجاء في رحمة الله قناة النهار 25 أوت وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة قناة النهار 29 أوت تعليم عالي: رقمنة الخدمات ونقل مجاني عبر الترامواي .. تكفل أمثل بالطلبة قناة النهار 02 سبتمبر