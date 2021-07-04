مدرب منتخب تونس: “الخضر عاقبونا على أخطائنا”

أشاد مدرب منتخب تونس لأقل من 20 سنة، “يوسف الزواوي” بالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بعد المردود الكبير الذي ظهر به أشبال المدرب “لاسات”، مؤكدا أن الخضر عاقبوا المنتخب التونسي على أخطائهم.

وقال مدرب تونس في تصريحاته: “لقاء الجزائر داربي لم تكن فيه أحكاما مسبقة وهناك العديد من الأمور لم تتم كَما يجب فأضعنا طريقة لعبنا كما أننا قمنا بأخطاء عرف منافسنا كيف يستغلها”.

وأضاف: “افتقد لاعبونا الانضباط في اللعب والتركيز وهو ما جعلهم يرتكبون الأخطاء ودفعوا الضريبة على الفور، في أربع مقابلات قبلنا هدفا واحدا واليوم في مباراة واحدة قبلنا هدفين وهو ما يفسر أن الأخطاء التي قمنا بها عاقبتنا فورا”.