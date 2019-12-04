مدرب منتخب رومانيا يريد تجنيس مُهاجم جزائري!

كشف ميريل رادوي، مدرب منتخب رومانيا بأنه مُرحب بفكرة تجنيس اللاعب الجزائري الأصل، الفرنسي الجنسية، بلال عُمراني في أقرب الآجال.

وصرّح قائلا لوسائل الإعلام في بلده :”في الوقت الحالي، هناك لاعبان أنا مُهتم بتجنيسهما عمراني وكاردوزو”.

ليُردف :”المهمة لن تكون سهلة، بإعتبار أن الإجراءات مُعقدة، ما بين منح الجنسية، ما بين الأمور القانونية والتنظيمات الإدارية”.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت كان إسم المُهاجم الأسبق لأولمبيك مارسيليا مُرتبطا بالخضر.

وكان المدرب الحالي لعمراني في نادي كلوج، قد كشف سابقا بأن نجمه سيتحصل على إستدعاء أولي من أبطال إفريقيا.

ويُرتقب أن تشهد الأشهر القادمة، تطورات جديدة، بخصوص صاحب الـ26 عاما ووجوده من عدمه في حسابات جمال بلماضي.