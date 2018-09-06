مدرب منتخب غامبيا: “بلماضي يرفض الهزيمة ويطبق الإحتراف في كل المجالات”

أشاد المدرب البلجيكي لمنتخب غامبيا توم سانتفيت بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي سبق وأن أشرف عليه عندما كان لاعبا لفريق الغرافة القطري سنة 2003.

وأجرى توم سانتفيت حوارا مطولا لتلفزيون النهار من العاصمة الغامبية بانغول اليوم الخميس والذي جاء فيه:

“لقد عملت سنة 2003 كمساعد مدرب في فريق الغرافة القطري، أين كان يلعب جمال بلماضي في ذلك الوقت…جمال لاعب رائع، حيث سبق له وأن لعب في سيلتافيغو، ومارسيليا، ومانشستر سيتي كما أنه يملك شخصة خاصة وهو قائد محترف كلاعب وكمدرب أيضا، حيث حقق عملا رائعا كمدرب في قطر، كما أنه يملك عقلية إحترافيه فهو يرغب بالفوز في كل مباراة…كما يبحث عن تطبيق الإحتراف عند لاعبين وطاقمه الفني وحتى لدى الصحفيين وأعتقد أنه سينجح مع الخضر، لكن أتمنى أن لا يكون على حساب غامبيا “.