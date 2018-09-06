مدرب منتخب غامبيا: “لديكم لاعبين جيدين لكنهم غير محظوظين”

أشاد المدرب البلجيكي للمنتخب الغامبي “توم سانتفيت” بمستوى اللاعبين الجزائريين قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين يوم السبت المقبل بملعب في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأجرى توم سانتفيت حوارا مطولا لتلفزيون النهار من العاصمة الغامبية بانغول اليوم الخميس والذي جاء فيه:

“لا أحب الإحصائيات كثيرا لأن كل مباراة مختلفة عن الأخرى، لكن الجزائر تضم العديد من اللاعبين الجيدين لكنهم يعانون من سوء الحظ، لقد تابعت مباراتهم أمام منتخب الرأس الأخضر أين إرتطمت الكرة 5 مرات بالقائم، لقد كان بإمكانهم الفوز بهذه المباراة، وأنا أعتبر منتخبكم المرشح لتصدر المجموعة والفوز بالمباراة”.