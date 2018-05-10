مدرب منتخب غانا: “أعدكم لن نلعب بخطة دفاعية أمام الجزائر”

أكد مدرب المنتخب الغاني (-20 عاما)، جيمي كوبلانا، أن فريقه مركز جدا على مباراة الجزائر، وأنه لن يكتفي بالدفاع في هذه المباراة.

وصرح جيمي كوبلانا، في هذا الخصوص: “التشكيلة مركزة منذ مدة على هذه المباراة، والإنسجام بين اللاعبين في تزايد مستمر”.

وأضاف: “لن أقول شيء آخر غير أننا جاهزون، وأعدكم لن نلعب في الدفاع، في مباراتنا أمام المنتخب الجزائري الجمعة المقبل”.

وتابع مدرب المنتخب الغاني: “سنسير مشوارنا في هذه التصفيات مباراة بمباراة، قبل الحديث عن المرحلة المقبلة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري (-20 عاما)، سيواجه نظيره الغاني، هذا الجمعة، بملعب “5جويلة”، لحساب ذهاب تصفيات كان 2019.

ومن المقرر أن يلعب لقاء العودة بين المنتخبين، بالعاصمة الغانية “أكرا”، في الـ18 من شهر ماي الجاري.