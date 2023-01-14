مدرب منتخب غانا للمحليين :”ننتظر بشغف فرصتنا للتألق في الشان”

أكّد انور والكر مدرب منتخب غانا للمحليين جاهزية لاعبيه للذهاب بعيدا في منافسة شان الجزائر 2022 التي انطلقت رسميا أمس.

وقال انور والكر خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت بقسنطينة. “قمنا بالاستعداد جيدا لشان الجزائر، حاليا متواجدون في قسنطنية و ننتظر فرصتنا للفوز”.

إلى جانب ذلك، قال غلادستون اواكو قائد منتخب غانا للمحليين “فرصتنا مواتية كلاعبين للتألق في شان الجزائر و الانتقال إلى الأندية الكبيرة”.

كما أردف ” نحن محظوظون آن نكون متواجدون في الدورة و جزء منها”.

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