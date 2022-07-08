مدرب منتخب فرنسا لأقل من 18 سنة “الألعاب المتوسطية بالجزائر كانت مذهلة “

ابدى ليونال روكسال مدرب منتخب فرنسا لأقل من 18 سنة انبهاره الكبير لما قدّمته الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت بوهران.

كما عاد روكسال للحديث عن الدورة إلى جانب مواجهة الجزائر وإيطاليا في حديثه للموقع الرسمي للإتحاد الفرنسي :”ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت بالجزائر. كانت مذهلة و تجربة رائعة رفقة اللاعبين”.

وأضاف ” تنقلت مع اللاعبين إلى وهران التي احتضنتنا بشكل جيد. ثم نشطّنا مباراة أمام الجزائر والنهائي أمام ايطاليا.. السيناريو كان مذهلا”

وختم “تركنا صورة جيدة وقدمنا صورة ممتازة لنا كذلك، الدورة التي جرت بالجزائر بصراحة رافقتها عواطف جياشة بين اللاعبين “.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]