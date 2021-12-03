مدرب منتخب لبنان يتحدى الجزائر

أبدى مدرب منتخب لبنان المحلي إيفان هاشيك تفاؤله الكبير في تخطي عقبة منتخب الجزائر غدا في كأس العرب.

وقال هاشيك في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بقطر “مواجهة الجزائر مهمة لنا للحفاظ على حظوظنا في التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة”.

كما أكد هاشيك كلامه “صحيح أنّ مأموريتنا لن تكون سهلة. لكننا سنعمل المستحيل على تقديم مباراة في مستوى التطلعات، خاصة وأن كل الظروف ملائمة”.

إلى جانب ذلك، إعترف مدرب منتخب لبنان بقوة منتخب الجزائر وقال “الجزائر تملك منتخبا قويا، وأكبر دليل على كلامي هو فوزهم أمام السودان برباعية كاملة”.

في الأخير، كشف المدرب التشيكي عن خطة الفوز”إذا أردنا التأهل إلى الأدوار النهائية وجب تقديم مباراة أفضل ممّا التي لعبناها ضد مصر”.