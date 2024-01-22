مدرب موريتانيا:”الجزائر تبحت عن التتويج باللقب ونحن نبحث عن أول فوز”

أعرب مدرب منتخب موريتانيا، أمير عبدو، عن صعوبة مواجهة الجولة الثالثة لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا، التي ستجمع بين منتخب بلاده والمنتخب الوطني الجزائري.

وصرح المدرب الموريتاني أمير عبدو، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخبين:”الجزائر تبحث عن التتويج باللقب، ونحن نبحث عن أول فوز في البطولة، وهنا يكمن الفرق”.

وأضاف المتحدث:”فنيا المنتخب الجزائري أفضل منا، لكن بإمكاننا صنع الفارق، المواجهة ستكون صراعا بدنيا بيننا ولدينا نقاط قوة”.