مدرب موريتانيا :”الجزائر افتقدت لهداف حقيقي أمام أنغولا”

أكد مدرب موريتانيا أمير عبدو أن منافسة كأس أمم إفريقيا أصبحت لا تعترف بالقوي ولا بالضعيف وأبرز دليل “ما حدث للجزائر و مصر”.

وقال مدرب موريتانيا أمير عبدو خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الجزائر سيطرة في الدقائق الأولى من مباراة أنغولا، لكن في الشوط الثاني تراجعت بعض الشيء وعاد منتخب أنغولا في المباراة، هذه هي قوانين كرة القدم”.

وأضاف موريتانيا “الجزائر تملك منتخب جيد و فرديات جيدة، كانوا يعانون من الجانب الهجومي، والتسجيل في اخر لمسة”.

كما ختم أمير عبدو “لا وجود لمنتخب ضعيف وقوي في كأس أمم إفريقيا، اكبر دليل ما حدث للجزائر و مصر”.

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